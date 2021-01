Kendji Girac totalement sous le charme d'Ilona Smet, "classe, jolie, joli regard..."

Kendji Girac a promis à ses fans la sortie imminente de son nouveau clip. Ilona Smet en est l'héroïne. Le chanteur a eu un véritable coup de coeur pour la petite-fille de Johnny Hallyday et l'a couverte d'éloges pendant le tournage...

C'est pour la chanson Évidemment, extraite de l'album Mi Vida sorti l'année dernière, que Kendji Girac et Ilona Smet ont formé un couple fictif. Le chanteur et le mannequin ont tourné en extérieur, à l'Île Saint-Louis dans le 4e arrondissement de Paris, le 13 janvier dernier. M6 a filmé les coulisses du tournage et a diffusé les images de son reportage dans le 19.45.

"Merci à la talentueuse @ilonasmet d'avoir accepté l'invitation pour jouer dans mon prochain clip EVIDEMMENT qui sortira dans quelques jours", écrit @kendji sur Instagram, où il a publié le reportage du 1945. Il y affirme : "J'ai vu qu'Ilona avait des talents d'actrice. Je tiens à le dire... Tout à l'heure sur le pont, tu m'as bluffé avec ton petit regard très triste, les petites larmes, et j'ai vu couler la larme."