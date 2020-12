Estelle Lefébure et David Hallyday complices avec leurs filles, jolie photo souvenir

Estelle Lefébure et David Hallyday ont été mariés durant un peu plus de dix ans, une histoire d'amour marquée par la naissance de deux magnifiques enfants : Ilona en mai 1995 puis Emma un peu plus de deux ans plus tard, en septembre 1997. De cette décennie passée ensemble restent de sublimes et heureux souvenirs. Emma a partagé l'un d'entre eux le 24 décembre 2020.

L'actrice de 23 ans, au casting de la série à succès Demain nous appartient sur TF1, a demandé aux 242 000 abonnés qui la suivent sur Instagram quelles photos d'elle ils souhaiteraient voir. Un internaute a fait savoir qu'il voulait la voir avec ses célèbres parents et Emma Smet a accédé à sa demande en partageant une photo de famille, remontant à de longues années.

C'est ainsi qu'on l'a découverte dans sa story entourée de ses parents mais également de sa grande soeur Ilona, dont elle est extrêmement proche. Emma lève les yeux aux ciels tandis qu'Estelle Lefébure a les mains posées sur ses épaules. David Hallyday pose derrière Ilona.

Après leur séparation, Estelle Lefébure et David Hallyday sont restés en très bons termes, favorisant un solide équilibre chez leurs deux filles. Tous deux leur ont inculqué les mêmes valeurs, notamment le travail malgré leur nom de famille très connu. "Cet univers est certes très ingrat car il faut accepter les échecs, mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu'elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l'étais à leur âge et je sais qu'elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers", avait expliqué David Hallyday en octobre dernier, à l'occasion d'une interview accordée au magazine Jours de France. Emma et Ilona Smet ont également pu compter sur leur iconique grand-père, Johnny Hallyday, pour leur prodiguer de précieux et sages conseils. "Nos parents nous ont habitué à ne jamais se sentir supérieures aux autres. Notre grand-père Johnny nous répétait de garder les pieds sur terre, de rester humbles. Et de ne jamais écouter les gens négatifs, confiait récemment Ilona à ELLE. Un bon conseil, car nous sommes peut-être plus endurcies que d'autres face à la méchanceté des réseaux sociaux !"