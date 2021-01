Noémie Lenoir succombe à Damso dans le clip de 911 : leur amour tumultueux

"Tout est noir comme Noémie Lenoir", freudonnait Damso dans Autotune. Quatre ans et demi après, les voilà réunis dans le clip merveilleux de 911, le jeudi 7 janvier 2021. Quoi de mieux que la douceur des traits de Noémie Lenoir pour cette belle chanson d'amour ? C'est donc d'elle que Damso "tombe love" dans le clip.

Effets spéciaux, grands immeubles, falaises et superbes plans : le réalisateur Adrien Wagner narre leur histoire d'amour, qui se termine par l'arrestation de Damso. "Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé love. Je me ramollis, je suis tombé love", chante le bruxellois.

On le savait, Damso est un ultrafan de Noémie Lenoir. Tellement qu'il avait déjà invitée dans le morceau Sentimental dans sa mixtape QALF, où on pouvait l'entendre chanter. "Très belle voix. C'est la première fois où je contacte quelqu'un juste pour une voix. Quand on a fini le morceau en studio, je sentais qu'il manquait un truc. J'ai envoyé à Santos [son DJ et producteur, NDLR] une interview de Noémie Lenoir. On s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'elle pose sa voix sur le morceau", avait confié Damso lors d'une interview à Clique en octobre 2020.