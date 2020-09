Affaire Roméo Elvis - Damso condamne : "Je ne suis pas en adéquation avec ça"

Si Damso a une histoire avec le sexisme, il a appris de ses erreurs. Celui qui avait choisi Angèle pour ses premières parties a pris position sur les affaires Roméo Elvis et Moha La Squale. Dans un portrait de Libération réalisé à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 27 septembre 2020, le rappeur belge a évoqué ce featuring qui devait apparaître sur le prochain album de Roméo Elvis. Ce projet a depuis été repoussé.

Leur collaboration a de grandes chances de ne jamais voir le jour. "Je ne suis pas en adéquation avec ça, a expliqué Damso. Et le problème, c'est que ça entache aussi la musique. Je vais le dire à toutes les personnes que j'approche : faites les choses bien dans votre vie parce que sinon ça va me faire chier."

Le féminisme est un sujet qui intéresse Damso. Si on écoute QALF (et même quelques morceaux de Lithopédion), on se rend compte qu'il est surtout un grand romantique. Depuis quelques années, il s'est même ouvert à la littérature féministe. "Une femme qui se sent respectée, c'est un monde qui se respecte. Là, petit à petit, j'ai vu de la division, avec d'un côté, les hommes et certaines femmes qui prennent les féministes pour des hystériques, et de l'autre des femmes et certains hommes qui prennent les autres pour des bourreaux. Il faut créer un respect mutuel, faire en sorte que personne ne se sente insulté. C'est un problème éducatif, c'est ce que j'ai trouvé dans certains livres, ceux de bell hooks notamment", a développé l'interprète de 911 à Libération.