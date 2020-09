Damso révèle être en couple : "C'est intéressant de pas tromper quelqu'un"

Dix jours après sa sortie, QALF est déjà certifié disque d'or. Dans cette mixtape très attendue (l'artiste belge teasait sa sortie depuis au moins trois ans), on découvrait plusieurs titres marquants. Difficile de ne pas passer à côté de 911, dans lequel Damso avoue en fredonnant être "tombé love". Il utilise ici une métaphore filée avec le 911, numéro d'urgence aux États-Unis, qu'il appelle parce qu'il est effrayé d'être aussi bien et épanoui avec une femme, lui qu'on connaît pour être un grand solitaire.

De là, on devinait que Damso avait retrouvé l'amour. Dans un portrait que Libération a dressé de lui et qui le suivait lors de la grande promotion de QALF à Kinshasa (République démocratique du Congo), il a accepté d'en dire un peu plus. Nos confrères évoquent même une "révélation" en matière d'amour. "Avant, je ne m'aimais pas forcément, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'aimer. J'ai plus de patience avec l'autre, peut-être parce que je suis tombé sur quelqu'un d'exceptionnel et que c'est cool", expliquait-il.