Ilona Smet bientôt maman : premières confidences sur sa grossesse surprise !

Ilona Smet trépigne déjà d'impatience à l'idée de pouponner : "J'ai hâte, poursuit-elle. Savoir qu'un second coeur bat en moi, c'est un ressenti à part, une expérience unique. Comme un monde inconnu". L'annonce du terme n'a pas été dévoilé, tout comme le sexe du futur bébé. Quoiqu'il en soit, les futurs parents que sont Ilona Smet et Kamran Ahmed ont balayé d'un revers de main et en l'espace de quelques mois les rumeurs qui les disaient séparés ou au bord de la rupture, notamment depuis un certain tournage du mannequin avec le chanteur Kendji.

Aucun danger ne semble planer sur l'amour que se portent Ilona Smet et son amoureux. Ensemble depuis presque dix ans - ils fêteront cet anniversaire si spécial en août prochain -, les tourtereaux se sont rencontrés à leur majorité : "Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j'étais encore au lycée. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac. Il me booste en me poussant à réaliser mes rêves. Il souhaite avant tout que je sois heureuse" révélait la jeune femme à Paris Match en 2017. Avec Kamran, Ilona Smet a bel et bien trouvé la perle rare et pourra définitivement vivre pour le meilleur dans ses bras.