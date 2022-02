Estelle Lefébure en famille : break enneigé avec son fils Giuliano... qui n'est plus si petit !

Estelle Lefébure compte sûrement sur les messages de soutien de ses fans fidèles après ce petit coup de vieux, surtout qu'elle a appris il y a quelques semaines désormais qu'elle était sur le point de devenir... grand-mère ! En effet, sa fille aînée Ilona (née en 1995 de son mariage avec David Hallyday) attend son premier enfant et ne cache plus son magnifique baby-bump bien rond.

A presque 27 ans, celle-ci est également fiancée avec Kamran Ahmed, son amour de jeunesse. Mannequin prolifique et demandée, la jeune femme réussit professionnellement, tout autant que sa petite soeur Emma, née deux ans plus tard. Celle-ci a choisi la voie de la comédie et est actuellement sur les planches pour la pièce Aimer, boire et conduire vite.

Avant cela, elle avait tenu un rôle régulier dans la série Demain nous appartient. Et sa vie privée reste un mystère : alors que de nombreuses rumeurs lui prêtent une liaison avec Kylian Mbappé, elle refuse de répondre clairement. "Si je devais commenter toutes les photos qu'on prend de moi, je vais avoir du mal à m'en sortir !", avait-elle plaisanté. Plus sérieusement, elle avait ajouté "Comme j'ai vécu les choses avec [ma famille célèbre], j'ai compris sans qu'on m'explique ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour garder une vie privée la plus simple possible". On n'en saura pas plus pour le moment !