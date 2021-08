Estelle Lefébure si fière de son fils Giuliano (10 ans), "un grand sensible"

Giuliano est le troisième enfant d'Estelle Lefébure. Le jeune homme est né de sa relation avec Pascal Ramette, qui a pris fin en 2014. Il a deux grandes soeurs, Ilona et Emma Smet (26 et bientôt 24 ans), fruits du premier mariage d'Estelle avec le chanteur David Hallyday.

Avec Paris Match, Estelle est justement revenue sur son histoire d'amour avec le fils du défunt Johnny Hallyday. "Avec David, on a eu un coup de foudre. Un truc qu'on ne vit qu'une fois. On était tellement proches, autant physiquement que mentalement... Et on évoluait dans la même sphère professionnelle. Aux États-Unis, on nous prenait pour frère et soeur tellement on se ressemblait. On avait vraiment trouvé l'alter ego", explique-t-elle. Estelle et David s'étaient mariés le 15 septembre 1989 à la mairie de Freneuse-sur-Risle, en Normandie. Ils ont divorcé en février 2001 mais ont conservé d'excellents rapports.

