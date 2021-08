Estelle Lefébure avec son fils Giuliano : rares photos pour des vacances de rêve

Estelle Lefébure rayonne de bonheur ! La comédienne et mannequin de 55 ans est en vacances et profite de l'été pour se ressourcer, en pleine nature. Celle que l'on retrouvera dès le mois de septembre sur les planches, aux côtés de Philippe Lellouche et M. Pokora dans la comédie Les Grandes Ambitions, au théâtre de la Madeleine, s'est offert une virée en bord de mer.

Sur Instagram, l'ex-femme de David Hallyday a partagé une photo d'elle et de son petit dernier : son fils Giuliano ! Agé de 10 ans, le jeune garçon aux cheveux châtains est né de l'histoire d'amour entre Estelle Lefébure et Pascal Ramette, propriétaire de plusieurs restaurants à travers le monde. "Enfin réunis", note la comédienne, en guise de légende. Sur le cliché, on peut la voir tenant tendrement son garçon contre elle, tout en prenant bien soin de ne pas montrer son visage. Giuliano a le regard rivé sur le sol, ses yeux sont cachés derrière ses boucles. Il tient le bras de sa maman contre lui.