Estelle Lefébure : Vacances sous le soleil avec sa fille Ilona

En story, la maman d'Ilona, Emma et Giuliano (26, 23 et 11 ans) a révélé comment elle passe son temps. Outre la farniente et la plage, Estelle Lefébure, grande passionnée d'équitation depuis toujours, profite de ses congés pour monter à cheval. Une activité sportive qui permet aussi au mannequin de garder la forme et la ligne !

A la rentrée, les fans d'Estelle Lefébure pourront la retrouver sur les planches du théâtre de la Madeleine, dans la comédie Les Grandes ambitions. Elle y donne la réplique à Philippe Lellouche et au jeune papa chanteur, M. Pokora. D'ailleurs, Estelle Lefébure n'hésite pas à réviser son texte durant son break estival et à en informer sa communauté. "Apprendre, apprendre, apprendre...", a-t-elle écrit en légende d'une photo publiée début juillet, où on la voit réviser le script de la pièce.