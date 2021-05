David Hallyday : Son fils Cameron a bien grandi ! Fière, Emma Smet le met en avant

Né le 7 octobre 2004, Cameron fait la fierté de sa famille, notamment de sa grande soeur Emma Smet. Le 9 mai 2021, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a partagé un cliché de son demi-frère dans sa story Instagram. Debout à côté du fils d'Alexandra Pastor, la jeune femme pose souriante devant un miroir. "Little brother not so little anymore. Love you" ("Un petit frère qui n'est plus si petit. Je t'aime"), écrit-elle en légende de la photo. En effet, on peut voir que le jeune homme a bien grandi puisqu'il dépasse désormais largement Emma !

Interviewée en janvier 2021, Sylvie Vartan confiait également à quel point elle était fière de Cameron dans le magazine S de Sophie Davant. Selon elle, son petit-fils est un "colosse" qui "mesure pas loin de 1,80 mètre". Beau blond à la peau dorée et aux traits carrés, Cameron est d'ailleurs souvent considéré comme le sosie de son grand-père, le Taulier Johnny Hallyday. Un jeune homme grand et bien bâti qui pourrait d'ailleurs emprunter la même voie que son père - et que son grand-père - puisqu'il est également passionné de musique et de chant.

C'est ce qu'avait révélé David Hallyday lors d'une interview en octobre 2020 dans l'émission 20h30 Le Dimanche sur France 2. Cameron a même déjà posé sa voix sur l'un des sons de son père. Fan de son fils, il expliquait : "Pendant le confinement, il me manquait des voix alors je lui ai demandé de me prêter gentiment sa voix sur un titre pour étoffer la chanson (...) Il adore chanter en fait, c'est un peu dans la famille depuis des générations... On est des générations d'artistes et on aime ça, la gaité." Alors, Cameron sera-t-il également chanteur d'ici quelques années ?