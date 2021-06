Estelle Lefébure : rare photo d'Emma et son fils Giuliano, un "amour inconditionnel"

Comment résister ? Estelle Lefébure et sa fille Emma Smet (23 ans) semblent avoir bravé le couvre-feu pour assister au coucher du soleil depuis le bord de mer. Accompagnées du petit Giuliano (10 ans), mère et fille ont profité d'un moment privilégié en famille. Ils n'ont laissé derrière eux qu'une photo pleine de tendresse face à un ciel incandescent, publiée par Estelle Lefébure sur son compte Instagram, le dimanche 6 juin 2021.

On y voit Emma Smet assise à côté de son frère Giuliano, face à la mer. "Brother/sister", écrit-elle en légende. Dans les hashtags, l'ancien mannequin mentionne : "Amour inconditionnel". Estelle Lefébure et ses enfants ont passé le week-end dans le Sud de la France, des Goudes en passant par Marseille. Un instant précieux pour faire le plein de soleil et de vitamine D avant un retour en région parisienne.

Lors d'un repas en terrasse, Emma Smet a profité d'une bourrasque pour capturer sa maman sur le vif. Un cliché qui a également trouvé sa place sur le compte Instagram de l'égérie Mixa. "Capture d'un instant de bonheur par ma fille. Moments précieux entre famille et amis", a écrit Estelle Lefébure en légende. De quoi faire le plein de souvenirs.