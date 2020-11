Estelle Lefébure : Tendre photo souvenir pour les 10 ans de Giuliano, David complice

Voilà maintenant 10 ans qu'Estelle Lefébure est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Giuliano. A l'occasion de cet anniversaire important, l'ancien mannequin de 54 ans s'est saisi de son compte Instagram pour partager une photo souvenir de son fils, né de ses amours passés avec Pascal Ramette, dont elle est séparée depuis 6 ans.

"10 ans que tu illumines ma vie mon petit coeur. Joyeux anniversaire my G. Happy birthday my sweat boy I love you. Je t'aime", la jolie blonde a-t-elle écrit, en français et en anglais, en légende de sa publication. A l'image, l'ex-top model apparaît avec son fils alors bébé dans les bras. Un beau portrait en noir et blanc sur lequel mère et fils prennent la pose avec le sourire. Nombreux sont les abonnés Instagram d'Estelle Lefébure à avoir commenté cette tendre photo, y compris son ex-mari David Hallyday : "Happy bday beautiful boy [Joyeux anniversaire beau garçon, NDLR]", le musicien et chanteur a-t-il écrit, à grand renfort d'emojis.

Divorcés depuis maintenant 19 ans, Estelle Lefébure et David Hallyday continuent d'entretenir d'excellentes relations autour de leurs deux filles : Ilona Smet (25 ans) et Emma Smet (23 ans). "Le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies", l'ancien mannequin avait-il confié à Télé Câble Sat, le 7 novembre dernier.