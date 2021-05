Estelle Lefébure : Ses divorces avec David Hallyday et Arthur, tout sauf "des échecs"

Elle a aimé, elle a donné... pour ne plus jamais reprendre. Estelle Lefébure a été mariée à David Hallyday et Arthur. Et si ces relations ont fini en eau de boudin, le mannequin qui fête aujourd'hui ses 55 ans a su conserver des liens exemplaires avec ses ex.

Elle se décrit souvent comme une romantique invétérée. Grande amoureuse, Estelle Lefébure a vécu des relations fortes, souvent très médiatisées. Et bien qu'on ne sache plus grande chose de son parcours sentimental depuis l'année 2014, une chose est sûre : le sublime mannequin conserve, avec ses ex, de très jolies relations. Le 11 mai 2021, elle célèbre ses 55 ans en toute discrétion... mais a-t-elle reçu un petit texto de la part de ses anciens partenaires ? En 2015, Estelle Lefébure assurait qu'elle n'avait rien vécu de comparable à un "échec", malgré ses séparations multiples. "Je trouve le mot très sévère, confiait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai vécu onze ans avec David et nous avons deux filles ensemble, ce serait triste qu'on ne soit pas restés amis. De même avec Arthur, avec qui j'ai vécu huit ans, dont quatre mariés." La comédienne a effectivement enfilé, à plusieurs reprises, une longue robe blanche et un voile interminable. Elle a rencontré David Hallyday sur un plateau télé en 1988, l'a épousé l'année suivante puis a préféré opter pour un divorce en février 2001. Avec Arthur, Estelle Lefébure a connu les jeux de l'amour et du hasard de 2004 à 2008. Quant à sa dernière relation en date, avec Pascal Ramette, elle s'est achevée en 2014 pour laisser place à un immense flou artistique. "C'est notre jardin secret, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes heureux ensemble", confiait-elle pourtant à propos de son compagnon peu de temps avant la rupture.

Qu'elle soit célibataire ou qu'elle ait retrouvé l'amour, elle n'a jamais été aussi heureuse. La relève est largement assurée pour Estelle Lefébure. Ses deux grandes filles ont suivi ses pas puisqu'Ilona est, comme elle, devenue mannequin, et qu'Emma tient le rôle de Sofia Daunier-Jacob depuis 2019 dans la série Demain nous appartient, sur TF1. Ce qui explique, entre autre, que David Hallyday, leur papa, n'ait jamais vraiment quitté la vie de son ex. "Le lien que j'ai avec lui, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre, détaillait Estelle Lefébure auprès de Télé Cable Sat. Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies." Giuliano, le petit dernier qu'Estelle Lefébure a eu avec Pascal Ramette, n'a encore que 10 ans. L'avenir nous dira s'il suit, comme maman et ses grandes soeurs, une belle carrière médiatique...