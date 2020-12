Arthur et Estelle Lefébure : Leurs enfants sont restés proches malgré leur divorce

C'est surtout pour le bien de leurs enfants qu'Estelle Lefébure et Arthur ont mis leurs égos de côté. "Je m'entends bien avec Arthur, et avec David on se retrouve volontiers autour des filles. Il faut mettre de côté les ressentiments et ne garder que les émotions positives. Se dire que l'on continue de partager quelque chose, même si c'est différent. C'est peut-être la sagesse de l'âge", avait-elle expliqué au magazine Elle en 2015.

Pour rappel, Ilona et Emma Smet sont issues de la relation du mannequin avec David Hallyday, de qui elle a divorcé en 2001. Samuel est né de la relation de son papa Arthur avec Léa Vigny, ancien mannequin.

Après leur divorce en 2008, Estelle Lefébure et Arthur ont tous les deux trouvé le bonheur. La vie de l'animateur a été bouleversée par l'arrivée de deux enfants : Aaron (11 ans), fruit de sa relation avec Caroline Nielsen, et Manava (5 ans), né de son amour pour Mareva Galanter, avec qui il est toujours en couple.

De son côté, Estelle Lefébure est aussi devenue maman, d'un garçon prénommé Giuliano (10 ans), né de sa relation terminée avec Pascal Ramette.

Le vendredi 18 décembre 2020, Arthur et Estelle Lefébure sont réunis dans l'émission District Z (TF1). Lui produit, elle franchit des épreuves terrifiantes...