Arthur intraitable avec son ex-femme Estelle Lefébure : "Le pire a été quand..."

Estelle Lefébure se fait rare dans les émissions de télévision mais lorsqu'Arthur, son ex-mari, l'a contactée pour participer à son émission District Z, elle n'a pas hésité. Nouvelle preuve que la comédienne et mannequin et l'animateur et producteur, tous deux âgés de 54 ans, sont restés en très bons termes malgré leur divorce. Ils ont été mariés de 2004 à 2008.

Dans une interview accordée à nos confrères de TV Mag, Estelle Lefébure raconte comment Arthur lui a demandé de participer à District Z : "Tout simplement en m'appelant et en me disant: 'J'ai une faveur à te demander, ça serait bien que tu y participes, c'est important pour moi'. Me connaissant très bien, il savait que je n'allais pas trop résister vu que je suis un peu une guerrière, que j'aime les aventures, les challenges et il ne s'est pas trompé."

En acceptant de participer à District Z, Estelle Lefébure a accordé sa "confiance" à Arthur. "C'est important d'avoir confiance quand on fait ce genre d'émission et je marche avec le coeur. Si une émission ne me fait pas vibrer, je n'ai pas envie de la faire. En général, tout ce que je fais, c'est parce que j'aime bien le challenge", confie le mannequin.

C'est d'ailleurs moi qui jette les rats sur Estelle

Si la sublime blonde avait indiqué au préalable à son ex-mari qu'elle n'aimait pas les insectes et les araignées, Arthur a choisi d'aller sur une autre espèce peu sympathique, les rats ! "L'épreuve dans le puits a été la plus terrible. Les rats, les crapauds, je trouve ça répugnant. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Cette expérience est ancrée en moi. Je suis très fière de l'avoir faite et de l'avoir réussie. J'ai fait l'erreur de dire à Arthur que les souris ne me dérangent pas mais je pensais plutôt aux petites souris, celles que l'on voit à la campagne, raconte Estelle Lefébure à TV Mag. Sauf que je n'avais pas imaginé que ce seraient des rats. J'en avais plus d'une quinzaine autour de moi. Les pauvres semblaient aussi terrorisés que moi, d'autant plus qu'ils n'étaient pas très virulents, ils étaient contents de tomber sur mes épaules ou de monter sur moi. Mais je n'étais pas prête à ça. Le pire a été quand le rat qui s'est glissé entre le gilet et la combinaison, ses petites pattes là... J'ai paniqué." Arthur se doutait très bien que son ex-femme aurait beaucoup de mal avec les rats, mais il s'est montré intraitable ! "C'est d'ailleurs moi qui jette les rats sur Estelle dans l'émission", a avoué le producteur lors d'une interview accordée à Nord Eclair.

Malgré toutes les épreuves et la panique, Estelle Lefébure s'est surpassée, accompagnée de Camille Combal, Kev Adams, Sandrine Quétier et Jarry, ses partenaires d'aventure. Tous se sont mobilisés pour l'association a2main.