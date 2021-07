Estelle Lefébure : Ce qui rend "furieux" son fils de 10 ans, confidences sur ses enfants

A 55 ans, Estelle Lefébure est la maman de trois enfants. La mannequin et comédienne - attendue sur les planches au côté de M. Pokora dès septembre 2021 à Paris -, s'est exprimée sur cette vie de famille dans S, le magazine de Sophie Davant.

Estelle Lefébure est une femme engagée, mettant son envie d'agir en action avec l'association Spero Mare, qui défend les fonds marins à Marseille et bientôt à Saint-Barthélemy. Et les valeurs qui lui sont chères, notamment celle de l'écologie, elle les partage avec ses filles Ilona (née en 1995) et Emma (née en 1997), issues de son mariage passé avec David Hallyday ainsi qu'avec son fils Giuliano (né en 2010) fruit de son histoire terminée avec Pascal Ramette. "Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Mes enfants sont eux-mêmes très engagés dans ses problématiques (...) A 10 ans, mon fils est furieux quand, au restaurant, le serveur apporte un verre avec une paille. C'est fabuleux", a-t-elle ainsi rapporté. Un caractère affirmé qui promet pour l'adolescence !

Estelle Lefébure, qui entretient avec une belle complicité avec ses enfants, en a profité pour décrire le genre de mère qu'elle est avec eux. "Une mère poule. Une lionne (...) Et, en même temps, je suis une maman qui essaie de les guider sans être trop intrusive. Je tente de ne pas être une mère-copine. J'ai droit à quelques confidences... Mais, surtout, ce dont je suis le plus fière c'est du lien qui existe entre nous. Jamais nous ne nous sommes coupés les uns des autres comme cela peut arriver dans certaines familles, même pendant leur adolescence", a-t-elle détaillé.

Estelle Lefébure, qui admet volontiers que cela n'a pas forcément été facile pour ses filles d'avoir "des parents et des grands-parents qui sont des stars", a toujours fait en sorte qu'elles puissent avancer dans la vie selon leurs envies. Ainsi, alors qu'elle encourageait Ilona dans la peinture, elle s'est montrée résignée à la soutenir dans ses envies de mannequinat. Quant à Emma, c'est comme actrice qu'elle envisage l'avenir et on la retrouve dans Demain nous appartient. Mais maman avait imposé une chose : avoir le bac ! Et toutes deux ont obtenu un bac international pour son plus grand plaisir.

