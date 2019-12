Emma Smet reçoit un soutien de taille sur le tournage de Demain nous appartient

À seulement 22 ans, Emma Smet est déjà reconnue en tant que comédienne. Le 26 juin dernier, la fille de David Hallyday a fait ses débuts dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1. Dans le rôle de Sofia, elle a conquis les fans du programme en à peine quelques mois.

Bien qu'elle arrive à s'octroyer quelques jours de congés de temps à autre, Emma Smet a désormais un calendrier bien chargé et ne loupe aucun tournage à Sète. D'ailleurs, ce jeudi 19 décembre, la jolie blonde faisait tourner les caméras pour l'enregistrement d'un nouvel épisode. Au milieu de la journée, elle a eu la surprise de recevoir une visite de sa mère, Estelle Lefébure. Fier de voir sa fille à l'oeuvre, l'ex-mannequin de 53 ans n'a pas résisté à l'envie d'en faire profiter sa communauté. À travers sa story Instagram, la beauté blonde a posté quelques clichés volés d'Emma Smet en train d'incarner son personnage. Un beau moment pour cette dernière qui a bien aimé avoir deux mamans le temps d'une journée. Dans la fiction, c'est Julie Debazac qui tient ce rôle et incarne Aurore. "Deux mamans, c'est cool", a noté Emma Smet en légende d'une photo d'elle entourée des deux femmes et affichant un large sourire.

Estelle Lefébure n'hésite jamais à apporter son soutien à ses enfants, elle qui est maman d'Emma, Ilona et Giuliano, et ce en dépit de la distance qui peut les éloigner. "On a toujours été très proches. Et puis, à l'adolescence, ce moment qui peut être compliqué pour les parents et les enfants, on a réussi à ne jamais couper la communication", expliquait-elle dans Madame Figaro. Et d'ajouter : "Je suis la même avec mes trois enfants. Aujourd'hui, on habite dans deux pays différents, Ilona vit en Suisse. Mais, lorsque l'on se retrouve, c'est comme si on s'était quittées hier, on reprend tout de suite le fil de notre conversation."