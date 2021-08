Estelle Lefébure : Son coup de foudre pour David Hallyday, "un truc qu'on ne vit qu'une fois"

Avec David Hallyday, ça a été un véritable coup de foudre. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Paris Match du 19 août 2021, Estelle Lefébure est revenue sur son mariage avec le fils de Johnny et Sylvie Vartan. L'occasion pour elle d'expliquer leur relation quasi fusionnelle, dont sont issues leurs deux filles : Ilona et Emma, 26 et 23 ans.

Leur rencontre ? Elle s'est faite sur un plateau de télévision à la fin des années 1980. Estelle Lefébure est alors un jeune mannequin à la carrière florissante et David Hallyday sort déjà de l'ombre imposante de son père grâce à un premier album intitulé True Cool. "Avec David, on a eu un coup de foudre. Un truc qu'on ne vit qu'une fois, s'est souvenue la jolie blonde, aujourd'hui âgée de 55 ans. On était tellement proches, autant physiquement que mentalement... Et on évoluait dans la même sphère professionnelle. Aux Etats-Unis, on nous prenait pour frère et soeur tellement on se ressemblait. On avait vraiment trouvé l'alter ego."

Finalement, malgré leurs nombreux points communs, Estelle Lefébure et David Hallyday ont divorcé en 2001, après 12 ans de mariage. Le top model a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de l'animateur et producteur Arthur, avec lequel elle a été mariée entre 2004 et 2008. "Avec Arthur, c'est sûr, je suis passée à l'opposé !", commente-t-elle avec dérision. C'est ensuite avec l'homme d'affaires et restaurateur Pascal Ramette qu'elle a accueilli son troisième enfant, Giuliano, en 2010. Depuis sa rupture avec le père de son fils, Estelle Lefébure semble être restée célibataire...

Avec l'âge, on fait plus de concessions

A la question de savoir si elle est "un coeur à prendre", l'ancien mannequin répond sans détour : "Si je ne l'étais pas, je pense que vous le sauriez !" Ce à quoi elle ajoute ensuite : "Pour l'instant, j'ai mes enfants, mon travail... Mais oui, on a tous besoin d'un être à aimer : moi, j'ai de l'amour à donner (...). Il n'y a pas d'âge pour le grand frisson. Je suis très charnelle. J'ai besoin d'éprouver du plaisir, de cultiver les sensations." En revanche, Estelle Lefébure admet qu'"avec l'âge, on fait plus de concessions" : "On repère les priorités, philosophe-t-elle. On accepte plus volontiers un défaut à 50 ans qu'à 20 ans."