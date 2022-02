Emma Smet et les rumeurs de couple avec Kylian Mbappé : la jeune comédienne répond enfin !

Emma Smet est issue d'un clan dont la vie privée de ses membres a toujours fasciné le grand public. La fille de David Hallyday et de son ex-femme Estelle Lefébure reste toutefois assez mystérieuse sur ses amours. Alors qu'on l'a soupçonnée d'avoir succombé aux charmes de Kylian Mbappé, la demoiselle a répondu.

C'est le magazine Nous Deux qui a tenté de tirer les vers du nez d'Emma Smet. "Que pensez-vous des rumeurs qui vous disent en couple avec Kylian Mbappé ?", a demandé le titre à la jeune femme. Celle-ci, qui avait jusqu'ici préféré ignorer le sujet, a décidé de répondre fermement... en laissant la porte ouverte ! "Si je devais commenter toutes les photos qu'on prend de moi, je vais avoir du mal à m'en sortir !", a-t-elle réagi, noyant le poisson sur l'état de sa relation avec le footballeur âgé de 23 ans. Cette déclaration ne va pas calmer les ardeurs de ses fans qui aimeraient bien en savoir plus sur sa vie intime.

Interrogé par Téléfoot en novembre dernier, Kylian Mbappé avait tenu de son côté des propos qui laissaient entendre qu'il était un homme épanoui mais s'était bien gardé d'en dire trop. Il disait alors : "Je suis aussi beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle et cela joue aussi. C'est le plus important et cela aide pour faire de grandes performances."

Si Emma Smet - que le grand public a pu découvrir dans la série Demain nous appartient mais également au théâtre dans Le jeu de la vérité - préfère jouer la carte de la discrétion c'est parce que sa famille lui en a donné le conseil. "Ils nous ont dit que certaines personnes se permettraient des critiques non constructrices juste parce qu'ils n'aiment pas notre nom, ou pour n'importe quelle raison. Ils ne nous ont pas vraiment expliqué comment gérer ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps... Comme j'ai vécu les choses avec eux, j'ai compris sans qu'on m'explique ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour garder une vie privée la plus simple possible", a-t-elle expliqué au magazine.

Interview intégrale d'Emma Smet à retrouver dans Nous Deux, édition du 22 février 2022.