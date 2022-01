Kylian Mbappé menacé de mort : sa fresque à Bondy vandalisée, une plainte déposée

Mais qui peut bien en vouloir à ce point à Kylian Mbappé ? L'attaquant du Paris Saint-Germain est devenu en l'espace de quelques années l'une des personnalités préférées des Français. Vainqueur de la Coupe du monde à seulement 20 ans, le phénomène a conquis le monde du football et, à 23 ans, il fait désormais partie des joueurs les plus populaires de la planète. Un statut difficile à gérer quand on est aussi jeune, mais qui fait la fierté de la ville qui l'a vu grandir, Bondy (Seine-Saint-Denis). À tel point que l'on y retrouve une immense fresque à son honneur qui symbolise sa passion pour son sport et son immense réussite.

Mais visiblement, cette fresque n'était pas au goût de tout le monde... Samedi matin, les habitants de la ville ont eu la mauvaise surprise de voir plusieurs inscriptions vandaliser cette oeuvre. Sur la fresque, on pouvait notamment lire "Mbappé tes mor" (sic), une menace de mort à l'encontre du coéquipier de Messi et Neymar particulièrement surprenante et grave.

La mairesse de la ville le défend

Aux côtés de cette menace de mort, il y avait également un autre tag cette fois-ci adressé à la maire de Bondy. "Thomasin n*que ta mère" (sic) peut-on y lire en référence à Sylvine Thomassin, la mairesse PS de la ville. Très choquée par ces attaques contre elle, mais également contre Kylian Mbappé, elle a vivement réagi sur Facebook. "Quand on menace de mort quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu'il est un de mes proches, c'est insupportable. Ces méthodes, en plus d'être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois", s'exprime-t-elle.

La femme politique a décidé de porter plainte à la suite de ce méfait qu'elle juge intolérable, et visiblement, elle n'est pas la seule. "J'ai eu Fayza (ndlr, la maman de Kylian Mbappé) au téléphone et elle pense pareil", assure-t-elle.