Kylian Mbappé au coeur d'une sombre affaire de drogue bien malgré lui...

Kylian Mbappé est à 22 ans seulement l'une des plus grandes stars du football mondial. Après des débuts exceptionnels de précocité du côté de Monaco, le gamin de Bondy a réalisé l'un de ses rêves en signant au Paris Saint-Germain. Champion du monde en 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, il continue son ascension vertigineuse et se retrouve aujourd'hui parmi les sportifs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Nouvelle égérie du jeu vidéo Fifa, le grand copain de Karim Benzema est absolument partout et parfois même là où on ne l'attend pas...

Comme le révèle Le Parisien, Kylian Mbappé est récemment devenu un argument de vente pour les vendeurs de drogue ! Sur la piste d'un trafic de stupéfiants, les enquêteurs du premier district de la police judiciaire de Paris sont tombés sur 160 kg de cannabis reconditionnés dans des plaquettes nommées d'après le coéquipier de Neymar et Messi. Sachant qu'ils avaient un produit de piètre qualité, les dealeurs ont donc misé sur une stratégie de marketing en estampillant leur plaquette au nom de "Mbappé".

Un "simple argument marketing"

Bien évidemment, le prodige français n'a absolument rien à voir avec cette histoire, mais cela montre l'aura qu'il a à son si jeune âge. D'après les informations de nos confrères, cette pratique n'est pas nouvelle et plusieurs personnalités bien connues, à l'image du président de la République Emmanuel Macron ou de son ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ont également eu leur noms associés à ce genre de trafic. Il s'agirait donc d'un "simple argument marketing" selon les propos d'un célèbre avocat qui a également eu le droit à ce genre de traitement.

