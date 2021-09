Isabelle Boulay : La chanteuse s'est pacsée avec Eric Dupond-Moretti !

"Je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder, oh dis moi...", chantait Isabelle Boulay sur son tube Parle moi. Mais, aujourd'hui, la star québécoise n'a clairement plus ce problème côté coeur puisqu'elle traverse une belle et solide histoire d'amour avec le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti. Ils ont même scellé cette union devant la loi.

Interrogé par Thomas Sotto dans l'émission Hors Piste sur les ondes de la radio France Inter, le dimanche 26 septembre 2021, Eric Dupond-Moretti n'a pas échappé à une question sur sa vie privée. Alors que le journaliste lui demandait s'il était un homme marié - en raison d'une alliance à son doigt -, le ministre de la Justice âgé de 60 ans a répondu du tac au tac : "Nous sommes pacsés, si vous voulez tout savoir (...) Vous allez très loin, on arrive à la limite de la piste, là !" Une grande nouvelle pour le couple qui se fréquente depuis 2016 et doit jongler entre la France et le Québec, là où habite le fils d'Isabelle Boulay, né d'une précédente histoire.

Entre Isabelle Boulay, âgée de 49 ans, et Eric Dupond-Moretti l'histoire est parfois compliquée à cause de la distance mais aussi à cause de leurs carrières respectives. "Les choses ont été complexifiées encore par la Covid, pour le reste nous respectons réciproquement nos libertés et nos choix. On arrive à se voir le plus régulièrement possible, pas assez à mon goût, pas assez à son goût, mais on se débrouille... Et puis on est pas le seul couple séparé par un océan et les règles sanitaires", a ajouté l'ancien avocat. Dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils se sont d'ailleurs retrouvés, notamment à Nice où le ministre possède une villa.

Eric Dupond-Moretti, qui dit de sa compagne qu'elle a "l'une des plus belles voix de la francophonie", a été marié par le passé à une certaine Hélène. Aujourd'hui, il savoure donc le retour de l'amour dans sa vie. Mais il ne cache pas qu'il aurait aimé garder secrète cette histoire le plus longtemps possible. C'est par le biais de photos volées qu'elle avait été révélée au grand jour. "Si les paparazzi ne nous avaient pas pris en photos, ni lui ni moi n'aurait parlé de notre couple. Maintenant que l'information est publique, je ne vais pas nier la réalité puisque c'est l'homme que j'aime", avait de son côté déclaré Isabelle Boulay à Télé-Loisirs.