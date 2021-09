Anne-Elisabeth Lemoine confuse face à Eric Dupond-Moretti :"Je vous présente mes plus plates excuses"

Le week-end s'est fait sentir car l'équipe de C à Vous s'est lâchée ! Ce 24 septembre, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs on reçu le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Et c'est sur un plateau dissipé que le Garde des Sceaux a passé la soirée. Anne-Elisabeth Lemoine s'est confondue en excuses à la fin de la soirée et elle n'était pas au bout de ses peines, puisque son collègue Bertrand Chameroy a balancé un énorme dossier sur elle !

Durant sa chronique, celui qui a fait ses armes dans Touche pas à mon poste au côté de Cyril Hanouna a montré des images d'Anne-Elisabeth Lemoine hors antenne. Sur le plateau, elle discute avec Pierre Lescure d'un sujet plutôt intime. "Je suis aller me faire épiler tout à l'heure. Ca fait un bien fou ! L'épilation d'après l'été, c'est un bon gros kiff", peut-on l'entendre dire.

Mais le magnéto ne s'arrête pas là. Après avoir demandé "pardon" d'avance à Eric Dupond-Moretti pour ce qui va suivre, Bertrand Chameroy lance la fin de la vidéo. "Parce que l'été ça repousse plus vite tout ça et parfois avec une triple repousse. Et tu sors de là, tu te sens bien", confie Anne-Elisabeth Lemoine. Et Pierre Lescure de répondre en chanson : "Ah tu les verras plus les poils de mon c**, j'en ai fait des brosses !" "Ah oui j'en ai fait quelques brosses", répond en riant la présentatrice de 51 ans.

"Je vous prie vraiment de m'excuser. Je vous présente mes plus plates excuses, Eric Dupond-Moretti. Revenez quand ça sera plus sérieux", a-t-elle lancé, en tentant de conclure cette édition et en retenant son fou rire. Elle a remercié ses chroniqueurs et ses invités et a donné un petit coup de coude vengeur à Bertrand Chameroy, assis près d'elle, avant de rendre l'antenne. Le compagnon d'Isabelle Boulay, lui, avait l'air un peu décontenancé par cette séquence.