David Hallyday et Estelle Lefébure : Parents touchants, ils célèbrent leur fille Emma

La semaine des Hallyday commence par un anniversaire ! Emma Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, fête ses 24 ans. La jeune actrice de la série Demain nous appartient a reçu pour l'occasion de tendres messages de ses parents et de ses fans...

C'est sur Instagram que David Hallyday et Estelle Lefébure ont adressé leurs voeux à leur cadette ! Dans sa story du jour (lundi 13 septembre 2021), le chanteur de 55 ans et fils du défunt Johnny Hallyday a publié une photo de sa fille et écrit en commentaire : "Fier d'être ton père !! Joyeux anniversaire ma chérie". Son ex-épouse Estelle Lefébure en a fait autant. Le mannequin a consacré trois extraits de sa story Instagram à Emma et ajouté de petits mots d'amour. "Fière d'être ta maman", "Tellement fière de toi", "Je t'aime tellement" : Estelle Lefébure ne tarit pas d'inspiration pour déclarer sa flamme à sa fille !

Emma Smet est le deuxième enfant de David Hallyday et Estelle Lefébure. Elle a une grande soeur, le mannequin Ilona Smet (26 ans), qui vient de se fiancer à son petit ami Kamran Ahmed, et deux petits (demi-)frères : Cameron, âgé de 16 ans et né du deuxième mariage de son papa avec Alexandra Pastor, et Giuliano (10 ans), fruit de la relation d'Estelle Lefébure et Pascal Ramette.

David Hallyday et Estelle Lefébure s'étaient mariés le 15 septembre 1989. "Avec David, on a eu un coup de foudre. Un truc qu'on ne vit qu'une fois. On était tellement proches, autant physiquement que mentalement... Et on évoluait dans la même sphère professionnelle. Aux États-Unis, on nous prenait pour frère et soeur tellement on se ressemblait. On avait vraiment trouvé l'alter ego", s'est souvenue Estelle dans une interview accordée à Paris Match. Les deux ex ont divorcé en 2001.

Les parents d'Emma Smet entretiennent d'excellents rapports. Elle l'expliquait au magazine Télé Cable Sat : "Le lien que j'ai avec David, ce sont nos filles, c'est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elles, elles restent au centre de nos vies."