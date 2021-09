Ilona Smet fiancée : Arthur, son ex-beau père, lui témoigne tout son bonheur

Ilona Smet est aux anges ! Elle vient d'annoncer qu'elle est fiancée à son compagnon Kamran Ahmed sur Instagram. La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a reçu des centaines de commentaires de félicitations, dont un de son ex-beau-père, Arthur.

"OUI", a simplement écrit Ilona sur Instagram. C'est la réponse qu'elle a donnée à Kamran Ahmed quand le jeune homme l'a demandée en mariage. Ilona Smet a officialisé l'engagement ce lundi 6 septembre 2021. Ses deux photos, sur lesquelles la jolie blonde de 26 ans montre sa jolie bague, ont suscité de nombreuses réactions. Même son ex-beau-père, Arthur, a exprimé sa joie.

"Félicitations aux amoureux", a écrit le présentateur télé et producteur de 55 ans. Le compagnon de Mareva Galanter a ajouté un second commentaire en publiant trois emojis d'applaudissements et un dernier d'un visage aux yeux en forme de coeur. La nouvelle des fiançailles d'Ilona a visiblement fait l'unanimité !