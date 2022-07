Ilona Smet : Premières photos adorables avec son bébé, la maman lookée rayonne !

Une première photo du bébé, donc... où on ne le voit quasiment pas ! En effet, bien blotti contre sa maman, le petit garçon, protégé du soleil sous un minuscule chapeau, reste à l'abri des regards. Un garçonnet dont ils n'ont toujours pas révélé le prénom d'ailleurs, attendant peut-être qu'il grandisse, mais qui fait le bonheur de toute sa famille !

Et notamment de ses célèbres grands-parents : ravis pour leur fille aînée et leur gendre, David Hallyday et Estelle Lefébure ont réagi tous les deux en commentant la photo avec des coeurs, la mannequin rajoutant simplement "Mes amours", un surnom dont elle les affuble souvent. Laura Smet, la tante d'Ilona, a également ajouté des émojis en coeur.

Très proche de ses nièces, l'actrice est également une jeune maman, puisque son fils Léo est âgé d'à peine 18 mois. Les deux femmes devraient donc trouver de nouveaux sujets de conversations assez rapidement ! La petite soeur d'Ilona, Emma, n'a pas encore réagi à cette nouvelle photo de son neveu mais ne devrait pas tarder, elle qui veut être une tata modèle pour son premier neveu, comme elle l'a révélé dans Télé-Loisirs récemment.

"On est tous très excités et dans les starting-blocks pour aller voir Ilona et le bébé. Il y a tant de choses que j'ai envie de partager avec lui : l'emmener au parc, lui faire découvrir des dessins animés, des films, des séries et... Demain nous appartient ! Il me tarde de lui dire : 'Oh regarde, c'est moi, c'est tata !'", avait-elle déclaré avec humour.