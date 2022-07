Mariage d'Ilona Smet : sa petite soeur Emma fait une révélation !

Les téléspectateurs branchés sur TF1 l'ont déjà constaté : Emma Smet est finalement de retour dans la série Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi sur la première chaîne. Son personnage, Sofia Daunier-Jacob, s'en était allé en Angleterre pour améliorer ses compétences en la langue de Shakespeare... voilà qu'elle réserve de nouvelles surprises au public du côté de Sète, dans le sud de la France.

Si cette pause a été bénéfique pour Sofia, elle l'a été encore plus pour Emma Smet. La jeune comédienne de 24 ans a profité de ce temps à l'écart des plateaux de tournage pour perfectionner son jeu sur scène. A l'affiche de la pièce Le jeu de la vérité, de Philippe Lellouche, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a également pu s'entourer des siens. Elle a, notamment, assisté au mariage de sa grande soeur Ilona et de son chéri, Kamran Ahmed, qui se sont dits "oui" le samedi 16 avril 2022.

On s'est retrouvées pour le mariage de ma soeur, c'était trop sympa !

C'était l'occasion, pour Emma Smet, de serrer ses proches dans ses bras, dont sa tante Laura Smet qui était là au mariage. "On a beaucoup déménagé : avec Laura, on ne se voyait pas souvent, rappelle-t-elle dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Mais on s'est retrouvées pour le mariage de ma soeur, c'était trop sympa ! Et elle est venue me voir au théâtre." Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Emma est également devenue tata dans la foulée, sa soeur ayant accouché d'un garçon le samedi 2 juillet 2022.

Il y a tant de choses que j'ai envie de partager avec lui

"C'est une première pour moi, j'ai trop hâte, se réjouissait Emma Smet au moment de l'interview. On est tous très excités et dans les starting-blocks pour aller voir Ilona et le bébé. Il y a tant de choses que j'ai envie de partager avec lui : l'emmener au parc, lui faire découvrir des dessins animés, des films, des séries et... Demain nous appartient ! Il me tarde de lui dire : 'Oh regarde, c'est moi, c'est tata !'"

