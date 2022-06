Estelle Lefébure maman, elle déclare son "amour inconditionnel" à Emma Smet, son sosie

Elles ont la beauté en héritage ! Maman de deux grandes filles qu'elle a eues avec David Hallyday, et d'un petit Giuliano issu de sa relation avec Pascal Ramette, Estelle Lefébure adore prendre la pause avec ses enfants. La beauté de 56 ans avait par exemple collaboré sur un shooting, pour la marque Mixa, avec son aînée Ilona Smet, future maman, quand celle-ci avait 19 ans. Mais c'est pour le plaisir qu'elle s'est associée à Emma, le dimanche 5 juin 2022, afin d'immortaliser un souvenir de famille, capturé depuis les abords du lac de Zurich.

Sur son compte Instagram, Estelle Lefébure a effectivement partagé une photographie sur laquelle elle apparaît auprès d'Emma Smet, 24 ans. "Avec ma douce chérie", écrit-elle, mentionnant "l'amour inconditionnel" qu'elle ressent pour son enfant. Décidément, plus le temps passe et plus ces deux-là se ressemblent à s'y méprendre. Le visage d'Emma est, cela dit, loin d'être inconnu du grand public. Héroïne de la série quotidienne Demain nous appartient, sur TF1, dans laquelle elle incarne Sofia Jacob-Daunier depuis plusieurs années, la jeune comédienne a plus d'une corde à son arc et plus d'un projet en tête.