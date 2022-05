Estelle Lefébure : Resto vegan, karaoké et shots enflammés... Anniversaire de rêve avec sa fille Emma Smet !

Un anniversaire, ça se fête... et cela, Estelle Lefébure ne risque pas de l'oublier ! Le top-model, qui célébrait ce mercredi son 56e anniversaire, a passé une soirée incroyable avec des amis dans un restaurant parisien et totalement vegan. Filmant toute sa soirée en story, elle a montré à ses abonnés la beauté des plats, quasiment artistiques, puis les shots enflammés qui leur ont été servis (voir le diaporama).

Elle a ensuite pu souffler ses bougies dans une ambiance complètement folle avant de se lancer sur la piste de danse et de s'éclater sur du Céline Dion. Et pas avec n'importe qui : sa fille cadette, Emma, 24 ans, était présente et s'est bien amusée avec elle. Un joli moment de complicité entre la mère et la fille qui peuvent, maintenant que la jeune femme est adulte, profiter de soirées ensemble ! "The best birthday cake ...

Merci à tous mes amis proches. Merci à vous tous pour vos messages d'amour. Merci à @vicforvendetta pour cette belle organisation. Merci à toute l'équipe de @ora.lacaserne pour cette ambiance de folie. I'm so lucky #passionchouxfleur @emma__smet @geraldine_diving @garconmoderne @plantardvirginie @beddie01 @vic.et.max @claris_by_cla", a commenté Estelle Lefébure sur une photo d'elle soufflant ses bougies.