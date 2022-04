Ilona Smet enceinte : en maillot de bain, elle dévoile ses rondeurs

Ilona Smet touche un peu plus le bonheur du bout des doigts. Dans quelques semaines, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday mettra au monde son premier enfant. Le mannequin de 26 ans a donc profité de vacances au calme et au soleil avant qu'une tempête d'amour ne débarque dans sa vie. À la Croix-Valmer, commune du Var, Ilona Smet s'est octroyé une parenthèse bien méritée pour prendre soin d'elle. Au programme : soleil, farniente, plage et piscine. Un emploi du temps idéal qu'elle a évidemment partagé avec ses fans sur son compte Instagram. Ilona Smet s'est affichée dans un bikini noir, lunettes de soleil vissées sur le nez, une main posée dans le creux de son dos, l'autre sous son ventre rond. Ce cliché a récolté tous les suffrages, tant du côté de sa famille que des fans.

"Pleinement belle" a écrit Laura Smet quand David Hallyday s'est contenté de simples coeurs rouges largement suffisants pour traduire tout l'amour qu'il a pour sa fille. Les anonymes y sont eux aussi allés de leurs petits mots : "Tellement magnifique", "Aussi belle que sa maman", "Sublime", "Tu es superbe", "Vous allez découvrir ce qu'est le vrai bonheur". Effectivement, ce n'est plus qu'une question de temps.