Kylian Mbappé prêt à rester à Paris pour Emma Smet ? La folle hypothèse autour de la star du PSG

C'est une question qui fait beaucoup de bruit et anime les discussions des amateurs de football depuis de longs mois maintenant : où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Actuellement au Paris Saint-Germain, qu'il a rejoint en 2017 pour une somme folle, l'attaquant de 23 ans n'a toujours pas signé de prolongation de contrat avec son club et les spéculations vont bon train sur l'avenir du prodige. Beaucoup l'envoie au Real Madrid où il rejoindrait son grand copain Karim Benzema pour former un duo qui fait saliver toute l'Espagne.

Si le PSG fait tout ce qui est en son possible pour retenir sa pépite, il se pourrait qu'il dispose d'un atout supplémentaire qu'il n'avait pas vu venir. Actif sur les réseaux sociaux, mais très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé n'a jamais évoqué de relation amoureuse au cours des dernières années. Pourtant, depuis plusieurs mois on lui prête une idylle avec Emma Smet, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday. Les deux stars ont d'ailleurs récemment été vues ensemble au Parc Astérix et même s'ils ne montrent aucun signe d'affection en public, il semble bien qu'ils soient très proches depuis plusieurs mois maintenant. Une simple histoire d'amitié ?

Le choix de la stabilité pour préserver son histoire d'amour ?

Si cette histoire d'amour s'avère vraie, elle pourrait faire capoter les plans du Real Madrid à en croire la presse espagnole. D'après les informations du média sportif Don Balon, Kylian Mbappé pourrait faire le choix de rester à Paris pour rester auprès de celle qui ferait battre son coeur. Une information qui fait écho avec les propos du coéquipier de Messi et Neymar à l'automne dernier. "Je suis aussi beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle et cela joue aussi. C'est le plus important et cela aide pour faire de grandes performances", déclarait-il à l'époque. Emma Smet y est-elle pour quelque chose ?

Cette information devrait ravir les supporters parisiens, suspendus à la décision de leur chouchou, et qui espèrent tous que le gamin de Bondy restera à Paris encore longtemps.