Kylian Mbappé et Emma Smet en couple ? Cette sortie à deux très remarquée dans un parc d'attraction

C'est le joueur qui cristallise toute l'attention cette année au Paris Saint-Germain. Malgré la présence de stars interplanétaires comme Messi ou Sergio Ramos, le chouchou des supporters parisiens se nomme bien Kylian Mbappé. À 23 ans, il a encore réussi à élever son niveau de jeu et si son équipe a encore déçu en coupe d'Europe, lui n'a jamais paru aussi fort. Considéré comme le meilleur joueur du monde, le gamin de Bondy est l'un des joueurs les plus populaires sur les réseaux sociaux avec plus de 70 millions d'abonnés sur Instagram.

Malgré la frénésie qui l'entoure, le grand copain de Karim Benzema a su rester très discret sur sa vie amoureuse au cours des dernières années. Depuis plusieurs mois pourtant, on lui prête une relation avec Emma Smet, la comédienne de Demain nous appartient, qui l'on retrouve actuellement dans la pièce Le jeu de la vérité, et accessoirement fille du chanteur David Hallyday et du mannequin Estelle Lefébure. La belle blonde de 24 ans s'est récemment énervée des rumeurs qui circulent sur eux deux, mais les évènements du week-end dernier ne risquent pas d'inverser la tendance. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut clairement voir Kylian Mbappé et Emma Smet ensemble au parc Astérix !

Ensemble, mais pas de signe d'affection en public

Venu avec son coéquipier du PSG Achraf Hakimi, accompagné de sa femme Hiba Abouk et de leur bébé, Kylian Mbappé était bien entouré puisqu'on a également pu apercevoir le comédien Nassim Lyes et sa compagne. Mais si l'on regarde bien la vidéo mise en ligne par un internaute, on peut voir au premier plan Emma Smet et même si les deux stars ne se montrent pas proches en public, il semblerait qu'ils partagent des moments pendant leurs temps libres, de quoi attiser un peu plus les rumeurs qui circulent sur eux. D'après nos informations, ils sont simplement très amis.