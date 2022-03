Sergio Ramos : Belle déclaration pour l'anniversaire de sa femme Pilar, au pied de la Tour Eiffel

Pour beaucoup, la signature de Sergio Ramos à Paris est un énorme fiasco et depuis son arrivée l'été dernier, l'ancienne légende du Real Madrid n'a disputé que cinq matchs. Un total famélique pour un joueur constamment blessé et qui a 35 ans semble avoir de plus en plus de mal à retrouver la forme physique. Une absence qui coûte cher au club de la capitale qui s'est récemment fait éliminer de piteuse manière face à l'ancien club de l'Espagnol. Si la situation professionnelle du défenseur est compliquée actuellement, en revanche tout semble aller pour le mieux dans sa vie privée.

Marié à Pilar Rubio depuis juin 2019, le couple a quatre garçons et en ce 17 mars, la famille a pu célébrer l'anniversaire de la sublime espagnole. Cette dernière fête aujourd'hui ses 44 ans et pour l'occasion, elle s'est rendue avec les siens sur l'un des célèbres bateaux mouches qui longent la Seine pour vous amener à proximité des plus beaux monuments parisiens. Sergio Ramos a publié quelques photos de cette belle journée sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 49 millions d'abonnés. Sur les photos on peut voir les parents accompagnés de leurs quatre enfants profiter d'une belle journée sur la Seine, à quelques mètres de la Tour Eiffel.

Si la vie se mesure aux personnes qui vous accompagnent, je suis la personne la plus chanceuse

De superbes photos que le coéquipier de Messi et Neymar a accompagné d'un très joli texte en forme de déclaration d'amour enflammée pour sa femme. "Si la vie se mesure aux personnes qui vous accompagnent, je suis la personne la plus chanceuse. Merci, ma chérie, de me donner un coup de main dans chaque défi, de l'affronter de front, avec force et courage, de sourire à l'intérieur comme à l'extérieur et d'enrichir l'âme de ceux qui touchent la tienne. On te félicite toi, mais c'est nous qui sommes chanceux de t'avoir. Joyeux anniversaire ! On t'aime à la folie mon amour", écrit Sergio Ramos en commentaire.Un magnifique message qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'en quelques heures, la publication a déjà reçu près d'1 million de likes.