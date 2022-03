Diaporama Sergio Ramos : Belle déclaration pour l'anniversaire de sa femme Pilar, au pied de la Tour Eiffel

Sergio Ramos et sa femme Pilar Rubio au défilé de mode Homme Louis Vuitton automne-hiver au Carreau du Temple, lors de la Fashion Week de Paris.

Le footballeur Sergio Ramos et l'actrice Pilar Rubio célèbrent leur union à Seville en Espagne, le 15 juin 2019.

4 / 13

Pilar Rubio et son mari Sergio Ramos - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa "The Best" 2019 à la Scala à Milan, Italie le 23 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage