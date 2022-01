Sergio Ramos et sa femme Pilar, lookée en jean, font le show au défilé Louis Vuitton

C'était l'évènement hier soir du côté du Carreau du Temple dans le 3e arrondissement de Paris. Les stars du monde entier s'étaient données rendez-vous pour rendre un ultime hommage au regretté Virgil Abloh. Le directeur artistique de génie, décédé le 28 novembre dernier à 41 ans, était en charge de la création chez Louis Vuitton et hier soir les célébrités ont pu assister à la présentation de sa toute dernière collection. Un défilé forcément émouvant où les stars étaient en masse, de Naomi Campbell à J Balvin en passant par Carine Roitfeld, le gotha s'était rassemblé à Paris.

Et parmi les invités de prestige présents hier soir, il y avait, comme souvent, quelques joueurs du Paris Saint-Germain. Très friands de mode, les footballeurs manquent rarement l'opportunité de se rendre à des défilés, à l'image de Neymar ou de Verratti. Mais hier c'est un nouvel arrivant du club de la capitale qui a fait son apparition, l'Espagnol Sergio Ramos. L'ancien capitaine du Real Madrid était accompagné de sa sublime femme, Pilar Rubio. Les deux amoureux étaient particulièrement bien habillés pour l'occasion puisque le défenseur de 35 avait opté pour un très beau pull gris et noir tandis que sa femme portait un total look en jean du plus bel effet.

Deux parisiens présents pour ce défilé marquant

Sergio Ramos n'a d'ailleurs pas dû se sentir seul bien longtemps puisqu'il a été rejoint par une autre star de l'équipe, Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 26 ans avait fait le déplacement pour assister à ce beau défilé où il a pris place à côté de son coéquipier. Très stylé lui aussi, il avait choisi une belle veste verte avec un col retourné Louis Vuitton, pour rester dans le thème.

Les deux parisiens ont pus profiter ensemble de ce moment émouvant où les stars ont pu rendre un dernier hommage à l'un des artistes les plus influents de ces dernières années.