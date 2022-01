Achraf Hakimi (PSG) bientôt papa : sa femme Hiba dévoile son gros baby bump

C'est un grand jour que s'apprête à vivre Achraf Hakimi et sa femme Hiba Abouk. Le défenseur du Paris Saint-Germain, âgé de 23 ans, est actuellement à la Coupe d'Afrique des nations avec son pays, le Maroc, et il pourrait donc manquer l'un des évènements les plus importants de sa vie. En effet, sa femme, avec qui il est marié depuis début 2020, attend le deuxième enfant du couple. Une grossesse qu'elle a commencé à annoncer à travers des photos où elle faisait apparaître son ventre arrondi dès novembre dernier.

Et il semblerait donc que l'on s'approche sacrément du jour J pour la belle actrice hispano-tunisienne de 35 ans. Comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 1,1 millions d'abonnés, Hiba Abouk a posté une photo d'elle qui ne laisse guère de place au doute, l'arrivée de son deuxième enfant est imminente ! "READY", écrit-elle en lettres capitales pour accompagner un selfie d'elle où l'on peut apercevoir son ventre très rond. Elle ajoute ensuite "Je compte les jours, ou les heures...", une petite phrase pas anodine et la famille Hakimi devrait avoir une bonne nouvelle à annoncer dans les prochains jours.

Une publication qui a visiblement fait réagir les fans d'Hiba puisqu'ils sont plus de 45 000 à avoir liké la photo en moins de 24 heures. Son mari, qui a quelque peu défrayé la chronique en novembre dernier, n'a pas pu s'empêcher de cacher sa joie. "Ça arrive..", écrit-il en l'accompagnant d'un smiley avec les yeux en coeur.