Achraf Hakimi (PSG) : Sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant !

Pour Achraf Hakimi, la découverte de sa nouvelle vie parisienne semble plutôt bien se passer depuis son arrivée cet été en provenance de l'Inter Milan en Italie. L'international marocain de 22 ans est arrivé au Paris Saint-Germain pour près de 60 millions d'euros et malgré cette somme énorme, aucun supporter ne regrette sa venue. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, le footballeur fait de très bons débuts dans la capitale. De quoi lui donner le sourire et l'envie de mieux connaître sa nouvelle ville. On l'a notamment vu très intéressé par la Fashion Week où il s'est affiché aux côtés de ses coéquipiers comme Marco Verratti et Neymar.

Il était également en compagnie de sa femme, Hiba Abouk, une actrice espagnole de 35 ans avec qui il a eu un petit garçon en février 2020. Et visiblement le couple n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. Très populaire sur Instagram, la belle brune a posté une belle photo de famille le 30 octobre dernier, jour de son anniversaire. On la voit avec Achraf Hakimi et leur petit Amine dans une salle décorée pour l'occasion avec plein de ballons rouges en forme de coeur. Hiba est sublime dans une robe rouge ravissante, qui laisse largement apercevoir son beau ventre devenu très rond ces derniers temps.

Si elle n'a pas encore fait de déclaration officielle sur sa grossesse, Hiba Abouk ne cache plus ses formes et avec la photo publiée pour son anniversaire, elle fait un beau cadeau à ses fans ! "Merci beaucoup à tous pour vos messages le jour de mon anniversaire. Je l'ai passé en famille, avec mon mari que j'aime et mon fils, qui est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie", écrit-elle dans son message. Si elle n'évoque pas la bonne nouvelle à venir, on imagine qu'elle a déjà hâte d'agrandir la famille.