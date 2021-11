Achraf Hakimi (PSG) photographié avec des armes : des images qui font jaser...

Avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le PSG a frappé un très grand coup sur le marché des transferts. Parmi les arrivées, l'une d'entre elles a peut-être moins fait parler mais pour les connaisseurs il s'agit sûrement du transfert le plus important : la venue d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter de Milan. Un transfert estimé à 60 millions d'euros pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs à son poste de latéral droit.

Après des débuts très réussis à Paris où il s'est rapidement lié d'amitié avec Kylian Mbappé, le Marocain de 23 ans semble marquer le pas depuis plusieurs matchs. Moins décisif sur le terrain, le compagnon de l'actrice Hiba Abouk profite à fond des plaisirs de la vie parisienne et d'ailleurs plusieurs clichés sortis sur les réseaux sociaux ont créé un début de polémique. Sur plusieurs photos, on voit le footballeur en compagnie de trois amis, Cyril Gane (un champion de l'UFC), Nassim Lyes (un acteur) et Tchaga (un coiffeur), tous armés jusqu'aux dents.

Des photos pour le moins impressionnantes où l'on peut voir Achraf Hakimi armé d'un fusil à pompe ou d'un fusil mitrailleur prendre fièrement la pose en compagnie de ses amis. Des clichés qui ont fait réagir le journaliste de RMC, Daniel Riolo, visiblement inquiet du rendement du joueur sur le terrain et pour qui le parallèle est vite fait. "Hakimi est en train de sombrer car je le redis, il a découvert Paris", explique le compagnon de Géraldine Maillet. Puis, il lâche : "Sa photo avec des rappeurs et des armes, faudra en parler." Si les armes sont bien présentes, il ne s'agit pas de rappeurs mais simplement d'une sortie dans un stand de tir de la capitale, comme l'informe le compte EspoirsduFootball sur Twitter. Rien d'illégal donc pour le footballeur et ses amis.