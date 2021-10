Géraldine Maillet en couple avec Daniel Riolo : révélations sur leur projet à deux, le "rêve de toute une vie"

"Je ferai le pot au feu, blanquette de veau et lui lasagnes et pâtes alla vongoles", a-t-elle indiqué. Apparemment l'eau à la bouche et séduit par le concept, Cyril Hanouna a demandé à sa collègue : "Ah ouais fort... On viendra manger et j'espère qu'on aura droit à une petite ristourne ?".

Si Géraldine Maillet et Daniel Riolo ne se lancent pas dès à présent dans ce projet, c'est parce qu'ils souhaitent s'y atteler lorsqu'ils auront plus de temps. "C'est quelques chose qu'on souhaite faire dans 10 ans, quand on sera vieux et à la retraite. C'est le rêve de toute une vie", a encore confié la bonne amie de Valérie Benaim, le sourire aux lèvres. Vivement la retraite alors !