Géraldine Maillet : Son compagnon Daniel Riolo lui fait une déclaration originale

Le 16 février 2021, La Team Barbet a dévoilé sur sa chaîne YouTube une interview de Daniel Riolo, journaliste sportif et consultant de L'After Foot sur RMC. Et au cours de l'entretien, l'homme de 50 ans a évoqué sa compagne Géraldine Maillet.

Daniel Riolo n'a, comme à son habitude, pas fait dans la langue de bois au moment de répondre aux questions. Outre ses avis parfois tranchés sur le football, le consultant a évoqué le jour où L'équipe l'a approché afin de le débaucher pour une meilleure rémunération. Une proposition qu'il a refusée. Il ne se verrait également pas aller chez Canal+ si on le lui proposait. "Je ne pense pas que je corresponde à ce qu'ils attendent", a-t-il confié. Son interlocuteur a poursuivi en déclarant qu'il aurait peut-être peur qu'on le licencie "au bout de deux jours". Une référence à ce qu'avait dit sa compagne Géraldine Maillet dans Touche pas à mon poste (C8). Daniel Riolo a donc ri et répondu : "Ce qu'elle dit la regarde, et elle a bien fait de dire ce qu'elle pensait."

Un peu plus tard, il a de nouveau fait allusion à la chroniqueuse de Cyril Hanouna quand son interviewer lui a demandé s'il avait déjà été en couple "avec une ligue 2". Un clin d'oeil à ses propos polémiques concernant une femme d'origine brésilienne qui accusait Neymar de viol en 2019. "C'est long la vie, on a connu de tout hein... Non, non ! Je ne me permettrais pas de faire ce genre de choses. J'ai fait une fois une blague à la con là-dessus, je ne vais pas la refaire. Surtout qu'en l'occurrence en ce moment, c'est Coupe du monde, c'est pas Ligue 1", a-t-il répondu.

Rappel de la polémique

Jeudi 6 juin 2019, à l'antenne de L'After foot sur RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont tenu des propos très déplacés sur le physique de Najila Trindade, le mannequin brésilien qui accusait Neymar de viol. "Dans l'affaire Neymar, je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc un peu con, si vous me permettez cinq minutes. Mais la nana, tu l'as vue, la nana ? Je suis vachement déçu, je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral", avait balancé le cher et tendre de Géraldine Maillet. Et son complice Jérôme Rothen de poursuivre : "C'est de la deuxième division, ça." Ils ont été suspendus d'antenne sur RMC.

Interrogée sur le sujet par Cyril Hanouna dans TPMP quatre jours plus tard, Géraldine Maillet n'avait pas caché son indignation : "C'était totalement raté, déplacé." Mais pour sa défense, elle avait ajouté : "Deux heures d'émission en direct depuis douze ans avec ce côté café du commerce, ce n'est pas toujours évident."