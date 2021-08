Géraldine Maillet et Daniel Riolo : "enfin" une photo du couple en vacances en Sicile

Il faut dire que Géraldine Maillet met un point d'honneur à préserver leur vie à deux. En mars dernier, la chroniqueuse avait toutefois accepté de raconter sa rencontre avec Daniel Riolo sur C8. Elle évoquait alors un "coup de foudre absolu". "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur, se souvenait-elle. Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vue. Et moi, je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde. Après on s'est un petit peu parlé, et il en a convenu que c'était quand même pas mal qu'on se retrouve."