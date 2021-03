Geraldine Maillet folle amoureuse de Daniel Riolo : confidences sur son "coup de foudre absolu"

Depuis plusieurs années, Géraldine Maillet vit le parfait amour avec le journaliste sportif Daniel Riolo. Plutôt discrète autour de leur idylle, la réalisatrice et romancière a toutefois accepté d'évoquer leur rencontre dans Touche pas à mon poste mercredi 17 mars 2021. La jolie brune a confié avoir eu un "coup de foudre absolu" pour son compagnon.

"Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur...", a-t-elle ajouté. Pourtant, de son côté, Géraldine Maillet n'avait pas attiré l'attention de Daniel Riolo. "Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vu", a-t-elle précisé. Un détail sans importance pour la chroniqueuse de 49 ans, laquelle s'était déjà faite une idée de l'homme qu'il était. "Et moi, je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde", a-t-elle déclaré, toujours aussi éprise. Et finalement, Daniel Riolo n'aura pas échappé bien longtemps au charme de la jolie brune. "Après on s'est un petit peu parlé, et il en a convenu que c'était quand même pas mal qu'on se retrouve", a-t-elle conclu.

En 2017 déjà, Géraldine Maillet s'était exprimée sur leur rencontre dans Touche pas à mon poste. L'ancien mannequin ne parlait pas encore de coup de foudre mais révélait avoir croisé le chemin de l'homme de sa vie lors d'un salon du Livre.

De son côté, Daniel Riolo a récemment évoqué sa chérie lors d'une interview avec La Team Barbet sur YouTube. Le consultant de L'After Foot sur RMC lui a adressé une déclaration d'amour originale dans un langage de fouteux, soit bien différent des mots doux de Geraldine Maillet. "C'est Coupe du Monde, pas Ligue 1", a-t-il déclaré. Pour le romantisme, on repassera...