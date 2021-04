Géraldine Maillet "terrifiée" pour sa fille : "À 20 ans, déjà se mettre des injections..."

Depuis plusieurs années maintenant, la télé-réalité a adopté des nouveaux codes. Les candidats, de plus en plus rodés sur les tournages, font de leur participation un véritable business qui se poursuit par la suite sur les réseaux sociaux. Autre phénomène incontournable : la chirurgie esthétique.

En effet, il n'est plus rare que les candidates se laissent tenter par des opérations, et ce de plus en plus jeunes. À seulement 23 ans, Maeva Ghennam, star des Marseillais, a par exemple déjà retouché sa poitrine, ses fesses, ses lèvres ou encore son nez. Un attrait pour le bistouri auquel n'adhère pas du tout Géraldine Maillet. Il faut dire que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui est maman d'une adolescente de 18 ans, craint que celle-ci ne se laisse tenter en voyant ces candidates "refaites assez jeunes".

"C'est compliqué. Enfin, moi, ça me fait peur parce que j'ai une fille. Et je me dis qu'à 20 ans déjà se mettre des injections, modeler son visage, des prothèses et tout... Moi, je trouve ça terrifiant", a-t-elle confié dans le 6 à 7 de Casta sur C8 jeudi 29 avril 2021. Géraldine Maillet n'a elle-même jamais eu recours à la chirurgie, même si elle n'y est pas foncièrement opposée. "Je ne dis jamais non par principe... mais j'ai peur", a-t-elle expliqué. Et de préciser son point de vue : "J'ai peur parce que j'appréhende. J'ai peur de ne pas me retrouver. Parce que j'ai l'impression que c'est un engrenage. Il y a beaucoup de copines qui ont fait de petites choses et à partir du moment où on met le doigt là-dedans..."

Une dernière phrase qui a lancé Benjamin Castaldi a évoqué sa propre situation, lui qui a récemment été opéré des yeux, dans l'espoir d'agrandir son regard. Mais l'animateur, forcé à porter des lunettes, a un peu de mal à récupérer. "On m'avait dit : 'Ça va durer deux-trois semaines' et ça fait un mois, je ne m'en sors pas. L'oedème descend sur le visage, c'est une catastrophe. Mais bon, ça va s'arranger", reste-t-il optimiste.