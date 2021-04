Benjamin Castaldi opéré des yeux, évoque "une catastrophe": il dévoile son visage gonflé

Et s'il s'apprêtait à prendre la relève de Michou ? Depuis quelque temps, Benjamin Castaldi n'apparait plus à la télévision qu'avec des lunettes teintées sur le visage. Sa nouvelle marque de fabrique ? Oui et non. Après des mois et des mois de brimades à propos de ses yeux, de la part de ses camarades de chez TPMP, le présentateur a décidé de faire appel aux bistouris pour "s'ouvrir le regard". Mais la convalescence est plus longue que prévu et il a accepté d'en montrer l'évolution, le jeudi 29 avril 2021 sur le before du show de C8 intitulé Le 6 à 7 avec Casta.

"Moi je n'ai pas fait de la chirurgie esthétique, j'ai soulagé mes paupières, a-t-il précisé. Je dois dire qu'on m'avait dit ça va durer deux ou trois semaines, ça fait un mois et je ne m'en sors pas. L'oedème descend sur le visage c'est une catastrophe mais Inch'allah ça va s'arranger." Pour obtenir la validation de ses camarades, Benjamin Castaldi a alors retiré ses lunettes de soleil afin de dévoiler son visage relativement gonflé. Ce qui n'a pas donné envie, ni à Bernard Montiel, ni à Géraldine Maillet, de faire appel aux services du spécialiste qui s'est occupé de ses yeux...

Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologique

Cyril Hanouna l'avait déjà accusé d'avoir "foutu son argent en l'air". Mais ce n'est pas vraiment par coquetterie que Benjamin Castaldi s'est fait opérer. "En fait, j'avais un problème, je ne voyais plus, expliquait-il sur C8. Les paupières tombaient. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologique. Je ne voyais plus... Ca n'a plus rien à voir... Mes yeux se sont un peu plus ouverts. Ma femme m'a dit qu'elle ne savait pas que j'avais les yeux verts, c'est pour vous dire à quel point, elle ne voyait pas mes yeux ! Blague à part, j'avais vraiment l'oeil gauche, la paupière... Ça tombait !" On souhaite à l'animateur un prompt rétablissement, en espérant que cette opération ne soit pas que de la poudre aux yeux.