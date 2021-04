Benjamin Castaldi : Une chirurgie ratée ? "De l'argent foutu en l'air" se moque Cyril Hanouna

A 51 ans, l'animateur Benjamin Castaldi continue de s'entretenir, histoire de garder la forme et de plaire à sa femme Aurore. Soucieux de son apparence, il a même pris la décision de subir une opération au niveau des paupières. En est-il satisfait ?

Lundi 19 avril 2021, sur le plateau du 6 à 7 avec Casta, il a été taquiné par son confrère Cyril Hanouna qui voulait lui faire part de ce qu'il avait "sur le coeur depuis deux heures", à savoir : son regard de toute évidence différent ! "Benjamin, combien avez-vous payé votre opération pour les yeux ? En tout cas, vous pouvez considérer que c'est de l'argent foutu en l'air !", lui a-t-il fait remarquer, suscitant l'hilarité du plateau y compris de la part de Benjamin Castaldi, qui a alors remis ses lunettes fumées sur le nez.

Le chroniqueur et ancien animateur de Loft Story a refusé de dire combien il avait déboursé mais a consenti a donné quelques détails sur ce coup de bistouri. "En fait, j'avais un problème, je ne voyais plus. Les paupières tombaient. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologique. Je ne voyais plus... Ca n'a plus rien à voir... Ca va aller mieux, là on est qu'à trois semaines. D'ici un petit mois ça va aller", a-t-il relaté. Il n'est pas la première personnalité à subir une opération de la sorte puisque l'humoriste et comédienne Chantal Ladesou a aussi été opérée des paupières pour la même raison !