Benjamin Castaldi encore opéré des paupières : une photo du résultat dévoilée à son insu dans TPMP

Surprise le 29 mars 2021. Lors du lancement de son émission Le 6 à 7 avec Casta, Benjamin Castaldi est apparu avec des lunettes de soleil. Très vite, le présentateur de 51 ans a expliqué pour quelle raison.

Nouvelle semaine pour Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste. Ce lundi, tous vont revenir sur l'affaire Christian Quesada ou sur la nouvelle hospitalisation de Loana. Mais avant de découvrir la nouvelle émission de TPMP, les téléspectateurs de C8 ont eu le plaisir de retrouver le mari d'Aurore Aleman dans Le 6 à 7 avec Casta. Certains chroniqueurs se sont livrés à une bataille de Puissance 4 et Benjamin Castaldi est revenu sur des séquences fortes du programme de Baba.

Avant cela, dès le lancement de l'émission, le public a découvert que le présentateur avait des lunettes. "Ravis de vous retrouver. Nous sommes dans le 6 à 7 avec Casta. Quel bonheur, nous sommes en pleine forme. Un bon week-end, j'ai fêté mon 51e anniversaire. Petit problème aux yeux mais tout va bien ne vous inquiétez pas. Ca va revenir très vite. Voilà pourquoi j'ai des petites lunettes qui donnent un petit côté Tony Montana", a-t-il expliqué.

S'il n'a pas donné de plus amples détails en début de programme, les téléspectateurs qui ont suivi Touche pas à mon poste le 26 mars savaient pour quelle raison Benjamin Castaldi avait un problème aux yeux. Il a une fois de plus retouché ses paupières afin qu'elles tombent moins et que ses yeux soient plus dégagés. Géraldine Maillet, qui était bien au courant de la situation, lui a donc demandé peu de temps avant la fin de son émission du jour comment étaient ses paupières. "Pendant le week-end, elles sont tombées. Je vous montrerai ça quand elles se seront résorbées", a-t-il donc répondu.

Cyril Hanouna n'a pas manqué de se moquer de son chroniqueur une fois TPMP à l'antenne. "Castaldi a refait ses yeux. Il s'est dit ce n'est pas assez. Après les seins, après la bouche, après les multiples liposuccion, il s'est fait liposucer les yeux", a-t-il plaisanté. Benjamin Castaldi a précisé que d'ici une semaine, cela irait mieux et que son épouse l'a soutenu. "Je sens que mes yeux se sont ouverts. Mes yeux sont verts et ma femme m'a dit : 'Je ne savais pas que tu avais les yeux verts'(...) Blague à part, j'avais vraiment la paupière gauche qui tombait", a-t-il conclu.

S'il ne souhaitait pas encore dévoiler le résultat, Cyril Hanouna a pris les devants en dévoilant une photo qui a bien fait rire sur le plateau.