Géraldine Maillet, sa fille adolescente "n'en peut plus" : rares et inquiétantes confidences

L'annonce d'un troisième confinement par le gouvernement - qui refuse d'admettre qu'il s'agit de cela - a été un coup de massue pour une partie des Français. Fortement contestées, les nouvelles mesures restrictives continuent de faire jaser, notamment dans Touche pas à mon poste. En début d'émission ce mardi 23 mars 2021, Cyril Hanouna a notamment souhaité savoir comment ses chroniqueurs vivaient cette période. Et lors de la prise de parole de Géraldine Maillet, la jolie brune de 49 ans a levé le voile sur son quotidien, et plus particulièrement sur celui de sa fille.

"Moi j'ai un moral au beau fixe parce que j'ai la chance de travailler, mon compagnon travaille... J'ai moins le moral pour mon ado, qui n'en peut plus, qui est au bord de la rupture... Elle n'a aucune perspective, elle est en terminale, elle ne sait pas, Bac pas Bac, plus d'amis, plus d'activités, plus de sorties... Donc c'est super dur quand on est ado aujourd'hui. Voilà c'est compliqué", a-t-elle regretté.

Géraldine Maillet n'évoque que très rarement sa fille. La dernière fois remonte à 2019. À l'époque, la raison n'était déjà pas très réjouissante puisqu'elle expliquait que celle-ci était alors menacée de mort à cause des prises de positions de sa mère dans Touche pas à mon poste. "J'ai même dû porter plainte, déposer une main courante", révélait Géraldine Maillet.

Auparavant, au cours de la promotion de son livre Le journal de Nine paru en 2015, l'auteure évoquait sa rupture avec le père de sa fille. "Quand nous avons annoncé notre séparation à notre fille, sa première réaction a été : 'Ah génial, comme toutes mes copines !' J'étais très surprise. Ensuite, elle se demandait si elle pourrait choisir la même chambre ou comment elle ferait avec son doudou : des interrogations souvent déroutantes pour les adultes", se souvenait-elle pour ELLE.

Après la séparation avec le père de sa fille, Géraldine Maillet a refait sa vie avec le commentateur sportif Daniel Riolo.