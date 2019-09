Géraldine Maillet et sa fille "menacées de mort" à cause de TPMP

Géraldine Maillet est une chroniqueuse appréciée des téléspectateurs pour son honnêteté. Depuis 2016, la mère de famille de 47 ans a sa place sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) et participe à des débats parfois difficiles sur différents sujets d'actualité. Certaines de ses prises de position n'ont pas été accueillies d'un très bon oeil par certains.

Dans une longue interview à TV Mag, Géraldine Maillet a révélé avoir craint pour sa vie à cause de sa participation au talk show de Cyril Hanouna. "Des thèmes m'ont valu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. J'ai même dû porter plainte, déposer une main courante. On a menacé ma fille et tout ça !, explique l'auteure. L'affaire Mennel, ça a été très très chaud pour moi. Ça a été très violent, vraiment, j'ai eu très peur. Les gilets jaunes aussi. L'année dernière, c'était compliqué dès qu'on pouvait émettre des critiques. Il faut faire attention." Des messages au contenu très violent : "On va te crever, toi et ta fille" ou encore "Si je te croise dans la rue, je te démonte".

Menacée, certes, mais pas bridée pour autant. "J'essaie de dire ce que je pense avec mon coeur et la sincérité. Sans doute aussi avec ma maladresse, avec ma brutalité. Je n'ai pas la science infuse mais en tout cas je pense être juste", a rappelé Géraldine Maillet.