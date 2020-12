Maeva Ghennam dévoile une photo d'elle avant la chirurgie, "le visage pas refait"

À l'instar de nombreuses candidates de télé-réalité, Maeva Ghennam a succombé à l'appel de la chirurgie esthétique. Augmentation mammaire, liposuccion, implants fessiers, botox, rhinoplastie... À seulement 23 ans, la jeune femme s'est transformée pour gommer ses complexes. Toujours très transparente avec sa communauté, elle ne s'est jamais cachée d'avoir eu recours au bistouri à plusieurs reprises. D'ailleurs, elle ne craint pas de dévoiler quelques images d'archives comme elle l'a fait mardi 8 décembre 2020.

Sur son compte Snapchat, Maeva Ghennam a retrouvé une photo d'elle datant de sa toute première participation à la télévision, c'était dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde en 2017. Même elle n'en revient pas ! "OMG y'a trois ans, ma première aventure en Australie et j'étais pas refaite du visage", légende-t-elle. Sur l'image, disponible dans notre diaporama, elle prend la pose au côté de sa grande copine Manon Marsault, qui elle aussi a bien changé.

"Moi si je vous en parle, ce n'est pas pour faire de la pub. Je n'ai aucun tabou avec la chirurgie esthétique. Je ne vous recommande pas de le faire. Il faut vraiment réfléchir. Mais moi, je suis vraiment complexée. Surtout qu'à la télé, ça se voit de ouf ! Quand on passe à l'écran, on prend 5 kilos et du coup, je suis grave complexée", déclarait-elle en janvier dernier après avoir subi une nouvelle opération.

Il est certain qu'aujourd'hui, Maeva Ghennam est plus à l'aise avec son image. Pour le prouver, elle multiplie les publications très sexy sur ses réseaux sociaux. Toutefois, en emménageant à Dubaï, la sulfureuse brune a pris la décision de se couvrir un peu plus après s'être fait arrêter par les policiers locaux...